شكرا لقرائتكم خبر عن راشد ماجد يحيى حفلا أون لاين رابع أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب راشد ماجد حفلا غنائيا لايف وبدون جمهور فى رابع أيام عيد الفطر على يوتيوب، فى الـ 10 مساء، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار ترك آل الشيخ ضمن خطة المطربين فى إحياء الحفلات أون لاين لمنع التجمعات وتنفيذا للتباعد الاجتماعى فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يقدم راشد عددا من الأغاني: "وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبي "انت الدنيا"، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتيني، الله لا يجيب الزعل، ماجاني النوم، عيد النظر، أبشر، المسافر، لربما، شرطان الذهب، أنا الأبيض إذا غيري تلون، اسقني حب، قم قم" وغيرها.

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كما طرح مؤخرا راشد الماجد أغنية بعنوان "دبى كوكب اخر"، وهي من كلمات أنور المشيرى وألحان أحمد الهرمى وتروي قصة نجاح إمارة دبي التي أصبحت وجهة عالمية تضاهي أعرق مدن العالم وترحب بملايين الزوّار كل عام.

يذكر أن راشد الماجد الذي بدء مسيرته الفنية عام 1984 استطاع أن يحقق شعبية جارفة في الوطن العربي، و من أبرز أعماله " ويلو " و" عطاشى " و " يا كل عمري " و" يا قلبي " و غيرهم .