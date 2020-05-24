شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى: أول ماعرفت إنى هعمل الاختيار خوفت لأنها مسئولية قدام الشهداء والناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المخرج بيتر ميمى الشكر إلى أسرة مسلسل "الاختيار"، بعد النجاح الكبير الذى حققه المسلسل، منذ اللحظة الأولى لعرضه، وحتى انتهاء المشهد الأخير من الحلقة الـ 30، والحالة الاستثنائية التى أحدثها المسلسل لدى الشارع المصرى، كذلك تحدث ميمى عن شعوره فى اللحظة التى علم فيها أنه سيتولى إخراج مسلسل الاختيار، قائلا عبر حسابه على "فيس بوك": "أول ما عرفت إنى هعمل مسلسل (الاختيار) من سنة تقريبا كنت خايف جدا أنا و فريق العمل لأنها مسئولية كبيرة، مسئولية قدام الشهدا والناس والبلد.. ومسئولية تاريخية قدام الأجيال اللى جاية لأنه مش مجرد مسلسل هيتعرض فى رمضان ينجح أو يفشل.. بس الحمد لله أظن إننا كنا أدها وربنا سترها معانا وروح (منسى) الله يرحمه كانت معانا وبشكر ثقة البلد والشركة إننا نكون مسئولين على مشروع بالأهمية دى".



بيتى ميمى على فيس بوك

ووجه ميمى الشكر إلى كل من أمير كرارة، وفتحى إسماعيل المنتج الفنى، ومهندس ديكور أحمد فايز، والمونتير أحمد حمدى، والمخرج المنفذ ومخرج الوحدة الثانية خيرى سالم، والموسيقار تامر كروان، والميكساچ طارق علوش، ومهندس صوت محمد الدالى، ومصمم ملابس ملاك ذو الفقار، وجرافيكس محمد طنطاوى، وأحمد عبد الله، وإشراف عام حسام شوقى، والمنتج تامر مرسى، والفنان أحمد العوضى، وتابع: "وفيه رجالة ساعدونا مقدرش أذكر أسمائهم وهم مش محتاجين ده أصلا.. رحم الله شهداء الوطن"، ليرد عليه كرارة قائلا: "أدها يا دكتور ومفيش غيرك يعمله".

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أمير كرارة يرد على بيتر ميمى

مسلسل الاختيار، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.