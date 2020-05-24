شكرا لقرائتكم خبر عن منال سلامة تطمئن الجمهور على ابنتها بعد الحجر وتهنئ قراء الخليج 365 بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الفنانة منال سلامة جمهورها من خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365" على ابنتها أميرة التى كانت تقضى 14 يوما بمرسى علم أثناء الحجر الصحى بعد عودتها من أمريكا.

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وقالت: "الحمد لله بنتى خرجت من الحجر وعادت إلى منزلها وتعيش حاليا مع الأسرة وتمارس حياتها طبيعيا"، كما هنأت منال سلامة الشعب العربي والشعب المصرى وقراء ”الخليج 365” بحلول عيد الفطر المبارك، وتمنت أن تعود الأيام عليهم باليمن والبركات ويكون الله رفع عنا البلاء والوباء على الأمة كلها.

يُذكر أن آخر أدوار منال سلامة كان فى مسلسل "عائلة الحاج نعمان"، وكانت آخر مشاركات منال سلامة فى المسرح من خلف الكواليس، إذ ساعدت فى إخراج العرض المسرحى "الحكاية نور"، والتى عرضت على مسرح الهناجر، هو عرض مسرحى تفاعلى موجه "لذوى الاحتياجات الخاصة" بطولة نهال عنبر، هدى إدريس فكرة د. نجلاء العسيلى، تأليف محمد السباعى ومحمد الحناوى، ألحان وتوزيع بورا وإخراج أحمد سمير ريان.