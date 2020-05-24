شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "ونحب تانى ليه" يرقصون على "بنت الجيران" فى كواليس الحلقة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نال مسلسل "ونحب تانى ليه" إشادات عديدة من الجمهور، بعد نجاح المسلسل، ونجاح جميع أبطاله فى إتقان أدوارهم، بجانب القصة التى لاقت استحسان المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى، وأعادت إليهم الأجواء الرومانسية، ونشر المغنى الشعبى عمر كمال، فيديو من كواليس تصوير مسلسل "ونحب تانى ليه"، وتحديدا للحلقة الأخيرة من مسلسل، حينما تزوجت غالية من مراد، وعلق عمر كمال على الفيديو قائلا: "فرح غالية"، حيث كان أبطال مسلسل يرقصون على أغنية "بنت الجيران" لعمر كمال وحسن وشاكوش.



من كواليس المسلسل



ياسمين عبد العزيز

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل ونحب تاني ليه للنجمة ياسمين عبد العزيز، رفض غالية "ياسمين عبد العزيز" إتمام زواجها من عبد الله "شريف منير" بعدما كانا يكتبان الكتاب، وكان مراد "كريم فهمي" قد ذهب إليها أثناء كتب الكتاب وانصرف منهارا قبل أن يعرف ما حدث.

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وخطط مراد للإيقاع بابن عمه إيهاب السويفي " إيهاب فهمي " حيث طلب منه المجيء لمنزله وكان قد حضر أيضا صديقه عمر "إسلام جمال " ووالده جهاد السويفي " محسن صبري " وزوجته الثانية، وكذلك داليدا "صبا الرفاعي" وزوجة عمر "آية سامي" وقد كشف أمامهم كل شيء من خلال فيديوهات تفضحهم، وحاول إيهاب إنكار كل ذلك ولكن بلا فائدة فقد قرر جهاد السويفي أن يبلغ عنه البوليس واحتجزه هو وزوجته الثانية في المكتب.

ومن جانب آخر أخذ عمر "إسلام جمال" زوجته للمنزل وانهال عليها بالضرب وقام بطردها خارج المنزل، كما عرف إياد شريك داليدا بمؤامرتها ضده وقرر قتلها ولكنها اتصلت بمراد الذي أتي على الفور وخلصها منه، وقام بالإبلاغ عنه.

شعر جهاد السويفي بخطئه اتجاه ابنه وطلب منه أن يذهب ليتقدم لغالية ولكنه علم بأنها قد تزوجت، ولكن صديقة غالية "علا رشدي" تدبر مقابلة بين غالية ومراد حتى يعرف مراد الحقيقة وبالفعل عرف مراد أن غالية لم تتزوج عبد الله، وذهب مع والده ووالدته ليطلب يديها، وقام والده جهاد السويفي بالاعتذار عما بدر منه وطلب منها أن تسامحه.

ومن هنا بدأت الأفراح تنهال في بيت غالية حيث تزوجت روعة "إيمان السيد" من هيثم "سليمان عيد"، وفي حفل كبير عقد قران غالية لمراد وقد حضر الحفل يسرا "تارا عماد" التى قد تمت خطبتها، وكذلك عبد الله "شريف منير" والذي خطب أيضا.