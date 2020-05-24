شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ”الخليج 365” مصدر معلومات هيثم شاكر فى مسلسل "حب عمرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث مسلسل "حب عمرى" تصفح ‏النجم هيثم شاكر موقع ”الخليج 365” على هاتفه، ليقرأ خبر ‏‏"مقتل رجل أعمال ليلة زفافه فى ظروف غامضة"، وهو ‏الحدث الجلل بالمسلسل ويعتبر محركا أساسيا في العمل، وذلك فى محاولة من ‏صناع العمل لإضفاء جانب المصداقية على أحداثه، خاصة أن الموقع واحد من أشهر المواقع بالشرق الأوسط والمعروف عنه سرعته في نقل الخبر، لذلك أصبحت الدراما تستعين به فى العديد من المشاهد.





الاستعانة بموقع ”الخليج 365” ليست الأولى فى موسم دراما ‏رمضان 2020، ففى أحد مشاهد الحلقة 16 من مسلسل ‏‏"لما كنا صغيرين" تصفح النجم ‏محمود حميدة، الذى يجسد ‏دور "سليم" ضمن الأحداث، موقع ”الخليج 365” ‏وتحديدًا قسم ‏الحوادث، ليقرأ خبر إطلاق النار على "ياسين الجمال" ‏والذى ‏يجسده النجم خالد النبوى، ليعطى للمشهد مصداقية ‏وكأن الحادثة وقعت فى ‏الحقيقة وأيضا روجينا في مسلسل البرنس تصفحته ضمن الأحداث وغيرها من الآعمال.





مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد ‏العزيز حشاد، بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة ‏فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى ‏كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر ‏من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول ‏قصة كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر ‏بالعديد من الصعوبات.‏