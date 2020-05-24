شكرا لقرائتكم خبر عن رقص ومسح وغسيل.. أحمد فلوكس يحتفل بعيد الفطر على طريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أحمد فلوكس بحلول عيد الفطر بطريقة غريبة، وظهر بشكل فكاهى وكوميدى، حيث رقص أثناء تنظيفه سطح منزله ومسحه بالمياه، على أنغام أغنية "كدة مطمرش" للمطرب الشعبى محمود الليثى، وأراد "فلوكس" أن يرصد لحظات قضاء وقت حظر التجوال فى عيد الفطر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

كان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الإرشادات وحصل أيضا على عدة جوائز وتكريمات.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.