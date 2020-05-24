شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إيهاب فهمى يهنئ قراء ”الخليج 365” بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مشاركته المميزة فى الماراثون الرمضاني بمسلسل "ونحب تاني ليه"، والذى حقق نجاحا كبيرا حرص النجم إيهاب فهمى على أن يرسل لجمهوره ومتابعيه باليوم السابع تهنئة خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تمنى لهم أن يعيد الله عيد الفطر عليهم باليمن والبركات والصحة والعافية، داعيا الله أن تمر محنة فيروس كورونا على خير وينتهى من العالم. Advertisements يذكر أن الفنان إيهاب فهمى قد شارك كضيف شرف فى مسلسل الاختيار وحقق نجاحا مبهرا، وعبر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن امتنانه للمشاركة كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، وقال: "لقد تشرفت أن أكون ضيفا فى مسلسل الأسطورة منسى مسلسل الاختيار، ورغم كرهى للجماعات الإرهابية وكل أهل الشر ولكن هذا هو دور الفن والفنان، على قدر كرهى لهم على قدر القدرة على توصيل شرهم وكره الناس لهذه الشخصية، فعذرا لروح البطل منسى ولكل أرواح الشهداء أبطال مصر تحية لهذا العمل الأسطورى، شكرا لشركة سينرجى تامر مرسى، وشكرا الرائع دائما المخرج بيتر ميمى والسيناريست باهر دويدار، شكرا لنجم العمل أمير كرارة المنسى الأسطورة، والشاطر أحمد العوضي عشماوى، شكرا لكل الزملاء فردا فردا، شكرا لكل من قال كلمة أو حرفا فى هذا العمل، نجاح عظيم وكبير بإذن الله وألف رحمة ونور عليك يا شهيد وكل شهداء مصر".

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