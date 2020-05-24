شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم حفلات العيد يحييها منير وتامر ونانسي ومحمد عبده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرا لما تمر به البلاد وظروف التباعد الاجتماعى بسبب تفشي فيروس كورونا قرر عدد من النجوم التغلب على هذا المرض بالتواجد مع الجمهور من خلال حفلات لايف بدون جمهور، تذاع على يوتيوب أو على بعض المحطات الفضائية.

ومن النجوم الذين سنراهم في هذه الحفلات النجم تامر حسني، حيث إنه سيحيى حفلا أول أيام اليوم على شاشة قناة ON E من مسرح الصوت والضوء، وطالب جمهوره بإرسال طلبات الأغانى والأسئلة عبر الصفحة.

وقال النجم تامر حسنى، عبر صفحته بموقع فيس بوك: "مساءكم أبيض يا أغلى الناس.. إن شاء الله هعيد عليكم ومعاكم على شاشة On المصرية بحفلة من نوع خاص أول يوم العيد، وإن شاء الله هيتحقق من خلالها تبرعات لمتضرري وباء كورونا.

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ثم تحيى النجمة اللبنانية نجوى كرم حفلا غنائيا أون لاين أيضا يوم الخميس المقبل الموافق 28 مايو، ضمن حفلات عيد الفطر، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، والتاسعة مساء بتوقيت مصر.

كما سيحيي الكنج محمد منير حفلا لايف أيضا يوم الجمعة الموافق 29 مايو في التاسعة مساء. كما دعت النجمة اللبنانية نانسى عجرم جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إلى حضور حفلها الغنائى الـ"لايف" عبر قناتها على "يوتيوب"، والذى دعت إليه من خلال فيديو بثته عبر "إنستجرام"، وعلقت نانسى على الفيديو: "الموسيقى بتجمعنا.. وهى وحدها بترسم بكرا أحلى لحياتنا.. رح كون معكن بحفل "لايف" عبر قناتي الرسمية على يوتيوب لنحتفل مع بعض بالعيد.. فطر مبارك".

كما تقيم هيئة الترفيه بالسعودية 4 حفلات لايف لكبار النجوم بالوطن العربي بداية من يوم 25 مايو النجم ماجد المهندس، ويوم 26 مع المطرب محمد عبده، ويوم 27 مع المطرب راشد الماجد.