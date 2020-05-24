شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير: شخصية عبد الله فى"ونحب تانى ليه" مستهترة وموجودة فى المجتمع بكثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم شريف منير لـ" الخليج 365" أنه تلقى ردود فعل إيجابية على نجاح مسلسل "ونحب تانى ليه" ، الذى عرض في شهر رمضان المنصرم، مشيراً إلى أن المسلسل حقق غايته في التناقض ما بين عودة غالية – ياسمين عبد العزيز إلى عبد الله زوجها السابق، وبين حبها الجديد مراد السويفى – كريم فهمى، ومن هنا وضحت رسالة المسلسل وهى "التجربة الثانية ربما تكون الأفضل لحياة المرأة، لافتاً إلى أنه ليس بالضرورة عندما تفشل المرأة في تجربتها الأولى تتوقف الحياة، بينما من حقها فرصة تانية تعيش من خلالها بسلام ومحبة وتقدير .

وأشار منير، إلى أن شخصية عبد الله هي في الأساس شخصية مستهرتة غير مسئولة عن القريب قبل الغريب، موضحاً إلى أن تلك الشخصية موجودة بكثرة في مجتمعاتنا العربية، حيث يترك الرجل الحمل والمسؤولية للمرأة، وهو ما يسبب شرخ في الحياة الزوجية، مما يدفع للطلاق مثلما حدث في "ونحب تانى ليه".





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مسلسل ونحب تانى ليه عرض على قناة CBC، وCBC دراما، تدور قصته حول غالية التى تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة فى إحدى الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.