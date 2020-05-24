شكرا لقرائتكم خبر عن رامى إمام وهنا الزاهد ونادين نسيب يهنئون المسلمين بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المخرج رامي إمام متابعيه بحلول عيد الفطر المبارك، حيث نشر مقطع فيديو صغير عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ظهر فيه صورته أمام أحد المساجد وعلق عليه: "عيد سعيد".

وقال المخرج رامي إمام عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد في أول أيام عيد الفطر: "كل سنة وحضراتكم طيبين.. عيد سعيد علينا جميعا".

من جانبه نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مهنئة متابعيها بقدوم عيد الفطر المبارك حيث كتبت قائلة: "عيد سعيد! أتمنى أن تستمتعو بالعيد مع أحبائكم".

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فيما هنأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب متابعيها بقدوم عيد الفطر المبارك، حيث غردت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "كل عيد فطر وأنتم بألف خير".