شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة تهنئة بمناسبة عيد الفطر من نور اللبنانية وأصالة نصرى.. اعرف قالوا إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة السورية أصالة نصرى، فى صورة جديدة لها ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك، وحرصت على تهنئة جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وقالت أصالة في رسالتها "كلّ سنة وأنتم بألّف خير وصحّة وعافية وبهالعيد الله يفرجها على كلّ مهمومّ ويفرّح قلّب المُحبّين الطيّبين ويحفظ علينا ولادنا وحبايبنا ويحمينا منّ كلّ شرّ، ونرجع نلتقي ونحضن ونفضفض ونضحك مع صحابنا وحبايبنا، وأخيراً وليس آخراً كلّ سنه وكلّنا سالمين عيد سعيد".

بينما حرصت النجمة اللبنانية نور، على توجيه رسالة لجمهورها ومتابعيها، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتبت " كل سنة وأنتم بخير وينعاد عليكن بالصحة والعافية، عيد سعيد".

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وشاركت نور فى بطولة مسلسل البرنس، مع النجم محمد رمضان، في السباق الرمضاني المنصرم، وحققت نجاح كبير في المسلسل طوال شهر رمضان.

ودارت أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.