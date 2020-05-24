شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة عيد بلا سينما.. تعرف على قائمة الأفلام المؤجلة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موسم عيد الفطر هو واحد من أهم المواسم السينمائية التى ينتظر فيها الجمهور عروض الأفلام الجديدة، حيث تعتبر خروجات السينما من أهم طرق التنزه لكثير من الأسر والفئات العمرية المختلفة وبالتحديد الأطفال والشباب، ولكن جاء فيروس كورونا ليكون له رأى آخر، حيث إن الإجراءات الاحترازية من هذا الفيروس اللعين فرضت إغلاق دور العرض بشكل كامل، لتظل الأفلام الجديدة والتى كان مقررا عرضها فى هذا الموسم داخل العلب.

من الأفلام التى كانت منتظر عرضها خلال هذا الموسم، فيلم "العنكبوت"، بطولة النجم أحمد السقا ، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزى.

ومن الأفلام أيضا التى تعطل عرضها بسبب كورونا، فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، للنجم كريم عبد العزيز، ويشاركه في بطولة العمل ماجد الكدواني، ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد، وغادة عادل، بالإضافة إلى ضيوف شرف أبرزهم أمير كرارة وأحمد فهمي وعمرو عبد الجليل، وهو من إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار.

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فيلم "العارف" للنجم أحمد عز، تأجل أيضا والذي تدور أحداثه حول فكرة حرب العقول وعالم الحروب الإلكترونية، وتأثيرها في وقتنا المعاصر، وهو من تأليف محمد سيد بشير في أول تعاون يجمعهما، ومن إخراج أحمد علاء الديب في ثالث تعاون بينهما بعد "بدل فاقد" و"الحفلة"، ويشارك في بطولته أحمد فهمي، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، وفتحي عبد الوهاب.

من الأفلام المؤجلة أيضا فيلم "ديدو"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو بطولة كريم فهمي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، وبيومي فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

ومن الأفلام التى كان مقرر عرضها خلال هذا الموسم فيلم "يوم 13"، من بطولة أحمد داوود، ويشارك في بطولته دينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.