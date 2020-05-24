ريهام سعيد لـ"ياسمين عبدالعزيز": "أدتني دفعة بعد ما الكل تخلى عني"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لمحادثة لها مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر تطبيق "واتس آب".

وجاء في الرسالة التي أرسلت بها إلى ياسمين، أنها تشاهد الحلقة للأخيرة للمرة العشرين، مطالبة إياها بأن تفخر بما فعلت.

وأشارت إلى أن المسلسل أعطاها دفعة، بعد شعورها بتخلي الجميع عنها في أزمتها، لكن أحيانا ما نراه سيئا هو بهدف أن تصبح الحياة أفضل.

وعلقت ريهام على الصورة: "ياسمين عبدالعزيز بعد ما بعت للك علي الواتس، قررت أشكرك قدام كل الناس، الظاهر إن في فعلا في سبب ان احنا نرجع نحب كل حاجة تاني، شكرا لكل فريق العمل اللي أبدع بجد".

وشاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع شريف منير وكريم فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، في الموسم الرمضاني المنتهي.