صورة| يسرا لرجاء الجداوي: "ربنا يخليكي لينا يا عشرة عمري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشرت الفنانة يسرا صورة تجمعها بالفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها على إنستجرام.

وعلقت على الصورة: "بسم الله الشافي المعافي.. إن شاء الله تقومي بألف سلامة بدعيلك وبطلب من كل الناس يدعوا لحبيبتي وعشرة عمري، ربنا يخليكي لينا بنحبك أوي".

وأعلن صباح اليوم عن إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، ونقلها لمستشفى العزل في الإسماعيلية.