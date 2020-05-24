محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تحدثت الفنانة دينا الشربيني، في حوار أجرته مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المعروض عبر فضائية "MBC مصر"، قبل أكثر من شهر، عن إجراءات الوقاية المتبعة في أماكن تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عُرض في رمضان المنقضي.
قالت دينا "الأرقام اللي بنسمعها تخض وعلشان كده كلنا بنطمن على بعض في اللوكيشن؛ وكل ٢٠ دقيقة نقوم بتعقيم أنفسنا والأماكن اللي بنمثل فيها والملابس، وبنحاول يكون فيه مسافات قدر الإمكان بينا، لاننا مش قادرين نلبس كمامة واحنا بنصور كلنا خايفين ومش فاهمين".
يُذكر أنه تم الإعلان عن إصابة الفنانة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وتم نقلها لمستشفى العزل في الإسماعيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل إصابة رجاء الجداوي.. ماذا قالت دينا الشربيني عن الوقاية من كورونا بـ"لعبة النسيان"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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