شك في إصابته بـ"كورونا".. إسلام زكي: "طلع تسمم وقضى أخف من قضى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الملحن إسلام زكي عن تعرضه لحالة تسمم، أسفرت عن إصابته بنزلة معوية حادة، وفقا لما كشفته التحاليل والأشعة التي أجراها بأحد المستشفيات.

إسلام كشف تفاصيل حالته الصحية، وكتب عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "مكنتش متخيل إن أول يوم في العيد هكون في المستشفى ويقولولي اشتباه في كورونا، أول ما وصلت على طول عملولي أشعة على الصدر وتحاليل قبل أي حاجة، عشان الحرارة مبتنزلش عن 38 غير الاسهال و القيء".

وتابع "عشان كنت صايم كمان ظهرت عليا أعراض الجفاف، ولحقوني الحمد لله رغم التوتر عشان نشوف نتيجة التحاليل".

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وأضاف: "وربنا ستر وقضيى أخف من قضيى طلع تسمم عملي نزلة معوية حادة، هي اللي عملت فيا كل ده، الحمد لله على كل شيء وكل سنة وانتم طيبين".

إسلام لحن العديد من أغاني عمرو دياب، ومنها "أنا مش أناني" و"فوق من اللي أنت فيه"، و"أيوة اتغيرت"، وقدم تامر حسني من ألحانه "حد شبهه"، وكارول سماحة "مابنتحملش بعض".