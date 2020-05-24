أشرف زكي لـ"الخليج 365" عن رجاء الجداوي: "مش عارف أطمن عليها إزاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه عرف بنقل الفنانة رجاء الجداوي لمستشفى العزل في الإسماعيلية متأخرًا، بعد إصابتها بفيروس كورونا، إذ بدأ الخبر في الانتشار بعد فجر اليوم، أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مش عارف أطمن عليها إزاي"، مضيفًا "لم يحصل حتى الآن تواصل بيني وبين المستشفى الذي تتواجد فيه الفنانة رجاء الجداوي، ولم أتواصل مع ابنتها".

كما أكد أنه لم يعرف هل اتخذ المخالطون لها في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عُرض رمضان المنقضي، إجراءات وخضعوا للتحاليل الخاصة بفيروس كورونا أم لا.

رجاء الجداوي شاركت في بطولة مسلسل "لعبة النسيان"، إلى جوار دينا الشربيني، أحمد داود، محمود قابيل، أحمد صفوت.