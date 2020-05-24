تعليق طريف من محمد صلاح على مصطفى درويش بسبب "بـ100 وش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قام اللاعب محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، بكتابة تعليق طريف، على منشور الفنان مصطفى درويش على موقع "إنستجرام"، أحد أبطال مسلسل "بـ100 وش"، الذي عُرض في السباق الرمضاني المنقضي.

مصطفى نشر صورته من الحلقة الأخيرة، معلقًا "أنا فتحي بتاع زمان أنا شبح العالم بحبكم يا عصابتي"، وذلك بعدما استولى على أموال العصابة في المسلسل، وغدر بهم.

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وفاجأ صلاح مصطفى بالتعليق على الصورة، وكتب "قلبي وأهل بيتي كلهم غضبانين عليك".

"بـ100 وش" إخراج كاملة أبو ذكري، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، شريف دسوقي، محمد عبدالعظيم.