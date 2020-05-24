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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نشرت روضة هندي، حفيدة الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورتين جمعتها بجدتها وهي طفلة، داعية الله أن يشفيها.
وكتبت روضة "(ربنا كبييييير يا روضة ماتخافيش).. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليها بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيها جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته".
وتابعت "وألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، وشافها عافها واعف عنا، واشملها بعطفك ومغفرتك، تولها برحمتك يا أرحم الراحمين يا شافي يا عافي يا مجيب الدعوات يا رب".
جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وتم نقلها لمستشفى العزل في الإسماعيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر حفيدة رجاء الجداوي تدعو لها وتنشر صورتين معها من الطفولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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