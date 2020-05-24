بعد إصابة رجاء الجداوي بـ"كورونا".. الحلفاوي: التمثيل المهنة المدنية الأخطر بعد الطب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

دعا الفنان نبيل الحلفاوي، أن يلطف الله بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوي ويمن عليها بالشفاء، وذلك في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ودخل الحلفاوي في نقاش مع عدد من متابعيه، بعد وصفه للتمثيل بالمهنة المدنية الأخطر، إذ قال "صار التمثيل هو المهنة المدنية الأخطر على الإطلاق بعد المهن الطبية، وذلك لتعذر استخدام الإجراءات الاحترازية أثناء العمل. وخاصة بالنسبة لكبار السن".

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وردًا على رفض البعض وصف التمثيل بالمهنة المدنية الأخطر بعد المهن الطبية، أوضح "العمال يقدروا يشتغلوا بكمامات ويحافظوا على التباعد. أما الالتزام بالبيت فهو ممكن بعدم البدء في أعمال جديدة.. لكن الأعمال المعلقة تمثل مشكلة لو كانت الديكورات مبنية في الاستديو.. وأيضا مشكلة لأعداد كبيرة من العمال مرتبطين بعمل لم يكتمل".

وأضاف "لمن اختلفوا معي على فكرة خطورة المهنة.. ربما لم أوضح بما يكفي تفاصيل العمل بلا احتياطات شخصية.. وأيضا لم أوضح تفاصيل تحتم استكمال ما انقطع. لهم كل الاحترام. أما من انتهز الفرصة ليكشف عن حقده وكراهيته فقد أعطاني الفرصة أيضا لتنظيف الحساب من نفوس مشوهة".

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وتم نقلها لمستشفى العزل في الإسماعيلية.