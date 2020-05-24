"على العهد" أغنية جديدة عن أبطال الجيش المصري

أذاعت قنوات ON وcbc وdmc قنوات الحياة و صباح اليوم، أغنية جديدة تحمل اسم "على العهد"، والتي تكشف بطولات الجيش المصري.
المنسي والإرهابي هشام عشماوي.
الأغنية إهداء لمصر وأبطالها الشهداء منهم والأحياء، وبدأت بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الفرق بين البطل الشهيد أحمد
صورلي وديجيتال ستوديو، وإخراج وليد ناجي.
"على العهد" غناء الفنان عبد الرحمن رشدي، من كلمات محمد إبراهيم وألحان أسامة الهادي وتوزيع أحمد دسوقي. منتج فني هيثم أبو عقرب وبلال الطراوي، ومن إنتاج
ويقول مطلع الأغنية:
مصر دايما ناسها هما أهم حارس
مصر أول مدرسة في كل المدارس
أنت مسؤول زيي زيك عن أمانها
واحد بيفرق في العدد لو قلبه فارس
مصر كلمة ومعنى قلب ودم واحد
إحنا كنا ولسه شعب بقلب واحد
كل واحد فينا عارف واجباته
كل واحد فينا هو أهم واحد
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