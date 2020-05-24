"على العهد" أغنية جديدة عن أبطال الجيش المصري

أذاعت قنوات ON وcbc وdmc قنوات الحياة و صباح اليوم، أغنية جديدة تحمل اسم "على العهد"، والتي تكشف بطولات الجيش المصري.



الأغنية إهداء لمصر وأبطالها الشهداء منهم والأحياء، وبدأت بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الفرق بين البطل الشهيد أحمد

المنسي والإرهابي هشام عشماوي.



"على العهد" غناء الفنان عبد الرحمن رشدي، من كلمات محمد إبراهيم وألحان أسامة الهادي وتوزيع أحمد دسوقي. منتج فني هيثم أبو عقرب وبلال الطراوي، ومن إنتاج

صورلي وديجيتال ستوديو، وإخراج وليد ناجي.ويقول مطلع الأغنية:مصر دايما ناسها هما أهم حارسمصر أول مدرسة في كل المدارسأنت مسؤول زيي زيك عن أمانهاواحد بيفرق في العدد لو قلبه فارسمصر كلمة ومعنى قلب ودم واحدإحنا كنا ولسه شعب بقلب واحدكل واحد فينا عارف واجباتهكل واحد فينا هو أهم واحد