تخطت اغنية "100 فل و عشرة" للمطربة أيه عبد الرؤوف حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها بساعات قليلة عبر موقع التواصل إلاجتماعي الشهير "فيسبوك". يشار إلي ان "100 فل و عشرة" كلمات محمد الغنيمي، الحان محمد الغنيمي & آش، توزيع آش، ميكس وماستر محمد الجيار، سوشيال ميديا احمد عبد الموجود. احمد عبد الموجود. الفيديو ويذكر ان اخر أعمال المطربة آية عبد الرؤوف أغنية "اخترت غيري"، كلمات محمد حسن معوض، ألحان بدر مصطفى، توزيع أحمد عبدالسلام، الفيديو كليب من إخراج أحمد علاء الجندي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد ساعات من طرحها..أيه عبد الرؤوف تتخطى النصف مليون مشاهدة بأغنية"١٠٠ فل وعشرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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