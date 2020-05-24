محمد إمام يعلن مواقع تحميل فيلم "لص بغداد"

أعلن الفنان محمد إمام طرح فيلمه الأخير "لص بغداد" على جميع مواقع الأفلام، والذي يشاركه بطولته محمد عبد الرحمن، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى. وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

وكتب إمام، تدوينة علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: "بمناسبة العيد .. فيلم لص بغداد حاليا على JawwyTV وجميع مواقع الأفلام .. كل سنة وأنتم طيبين جميعا". قال فيها: "بمناسبة العيد .. فيلم لص بغداد حاليا على JawwyTV وجميع مواقع الأفلام .. كل سنة وأنتم طيبين جميعا". وبلغت إيرادات الفيلم أكتر من 31 مليون جنيه خلال 8 أسابيع عرض فى السينما.

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