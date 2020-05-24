إليسا تطرح أغنية قهوة الماضي غداً

تستعد المطربة اللبنانية إليسا لطرح أغنية من ألبومها الجديد بعنوان "قهوة الماضى" غداً الاثنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك، والأغنية من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى. كميل خورى. وتقول كلمات الأغنية: بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقت لك .. ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلك .. بدي حدا شوفو إنت لو طل .. إقعد بوجو عالهدا واتأملك. طل .. إقعد بوجو عالهدا واتأملك. Advertisements ويضم الألبوم 20 أغنية ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، وطرحت إليسا مؤخرا أغنية بعنوان "هنغني كمان وكمان" وهى من إخراج إيلي رزق الله وهي كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.

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