راشد الماجد يتصدر جوجل بعد الإعلان عن تنظيم حفلا غنائي بالسعودية

تصدر راشد الماجد مؤشرات البحث جوجل في المملكة العربية السعودية، بعد الإعلان عن احياء يحيى حفلا غنائيا بدون جمهور لايف، يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 مايو، ضمن حفلات عيد الفطر، فى الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، والتاسعة مساء بتوقيت مصر، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ ضمن خطة المطربين فى إحياء الحفلات الأون لاين لمنع التجمعات وتنفيذا للتباعد الاجتماعى فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد.

وتعتبر اغنية " دبي كوكب آخر"

أخر أغنيات المطرب راشد الماجد، والتى كتبها أنور المشيرى وألحان أحمد الهرمى وتروى قصة نجاح إمارة دبى التى أصبحت وجهة عالمية تضاهى أعرق مدن العالم وترحب بملايين الزوّار كل عام، وتأتى امتداداً لأغنية "دبى دانة الدنيا" التى أداها الماجد عند انطلاق مهرجان دبى للتسوّق فى العام 1996، وتحمل كلمات الأغنية الجديدة فى طياتها تعابير الفخر بالتطوّر المذهل الذى شهدته دبى على مدى الـ 25 عاماً الماضية، وتعبر عن قيم التسامح وكرم

الضيافة التى تشتهر بهما دولة الإمارات.

وكانت آخر حفلات النجم راشد الماجد، حفلا غنائيا فى مهرجان هلا فبراير بدولة الكويت، كما أحيا حفلا غنائيا بعنوان "ليلة السندباد" فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، الذى نظمته الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.

وأشعل راشد الماجد حماس الجمهور خلال حفله بالسعودية بعدد من الأغانى، ومنها "وحشتنى سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبى، أنت الدنيا، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتينى، الله لا يجيب الزعل، ماجانى النوم، عيد النظر، أبشر، المسافر، لربما، شرطان الذهب، أنا الأبيض إذا غيرى تلون، اسقنى حب، قم قم" وغيرها.