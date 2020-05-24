مٌسلسل "ليالي أوجيني" يومياً على "MBC مصر2"

وسط أجواء التنوع الفني والفكري والاجتماعي لمصر في فترة الأربعينيات، تجري أحداث مُسلسل "ليالي أوجيني"، الذي تبدأ قناة "MBC مصر" عرضه غداً "الأحد" في تمام السابعة مساءً.
وتفقد كاريمان الوعي أمام "تياترو أوجيني" وتلتقي مع "فريد" وتنشأ بينهما قصة حب تتداخل مع حكايات أخرى، ويرصد المُسلسل الفكر الطبقي الذي كان سائداً في تلك الفترة، وعدم ترحيب المجتمع بزواج أبناء الطبقة الفقيرة من أبناء الطبقة الأرستقراطية.
- يعرض مسلسل "ليالي أوجيني" على MBC مصر2، يوميا في تمام الساعة 8:00 مساءًـ ويبدأ عرضه الأحد 24 مايو 2020 الساعة 8:00 مساءً.
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