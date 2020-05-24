مٌسلسل "ليالي أوجيني" يومياً على "MBC مصر2"

وسط أجواء التنوع الفني والفكري والاجتماعي لمصر في فترة الأربعينيات، تجري أحداث مُسلسل "ليالي أوجيني"، الذي تبدأ قناة "MBC مصر" عرضه غداً "الأحد" في تمام السابعة مساءً.

والمسلسل يجمع نُخبة من النجوم منهم ظافر العابدين، وأمينة خليل، وإنجي المُقدم، وإنتصار، وخالد كمال، ونادين، وكارمن بصيبص، ومراد مكرم، وأسماء أبو اليزيد، وليلي عز العرب، وهو من كتابة سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، ومن إخراج هاني خليفة.

مُسلسل "ليالي أوجيني"، يدور حول تفاصيل الحياة الاجتماعية لطبقة أرستقراطية في مدينة بورسعيد، حيث يعيش بطل القصة ظافر العابدين "فريد"، مع زوجته اللبنانية عايدة "أرملة شقيقه" وابنتهما نادية بعد زواج تقليدي من دون حب. حتي يلتقي بالمُصادفة بـ أمينة خليل "كاريمان"، وهي هاربة من القاهرة في محاولة منها للحاق بالباخرة التي تقل ابنتها الرضيعة إلى باريس بعد أن قتلت زوجها الذي كان يعاملها بقسوة بالغة وحرمها من ابنتها وقام بإرسالها إلى فرنسا مع شقيقته.

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وتفقد كاريمان الوعي أمام "تياترو أوجيني" وتلتقي مع "فريد" وتنشأ بينهما قصة حب تتداخل مع حكايات أخرى، ويرصد المُسلسل الفكر الطبقي الذي كان سائداً في تلك الفترة، وعدم ترحيب المجتمع بزواج أبناء الطبقة الفقيرة من أبناء الطبقة الأرستقراطية.

- يعرض مسلسل "ليالي أوجيني" على MBC مصر2، يوميا في تمام الساعة 8:00 مساءًـ ويبدأ عرضه الأحد 24 مايو 2020 الساعة 8:00 مساءً.