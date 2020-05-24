خالد سليم يطرح كليب "اللي فات مات"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​خالد سليم​ كليب أغنيته الجديدة "​اللي فات مات​" التي صوّرت في لبنان، وذلك على يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينغ أمير محروس، وإخراج ريشا سركيس.

الجدير ذكره ان الكليب كان من المفترض ان يُطرح قبل شهر رمضان، الا انه أُجّل بسبب فيروس كورونا.

على صعيد آخر يحضّر خالد اغنية جديدة بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع احمد عادل، و من المقرر ان تصوّر ايضا على طريقة الفيديو كليب.

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