انتقادات تطال فريدة سيف النصر..والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - طالت الممثلة المصرية ​فريدة سيف النصر​ انتقادات بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "الفتوة" بسبب خيانة معاونيها لحسن الجبالي الذي يجسد شخصيته الممثل المصري ياسر ‏جلال.‏

وكشفت فريدة انها لم تكن على علم بهذه النهاية، كاتبة على حسابها الخاص: "مقدرش على زعل جمهوري، يا جماعة يا اللي حبيتم الفتوة العمل العظيم وحبيتم شخصياته وحسن ‏الجبالي حبيبي.. وحبيتم حاج أحمد رغم إنه ضيف.. وبتلوموني ما تزعلوش وتقلبوا أنا والله ما أعرف ازاي طلعت خاينة أنا المفروض ‏جدعة معاه ومش عايزه أتكلم هو أنتم شفتوني ولا كلام".‏

وأضافت: " ما أنا مش موجودة بقى طيب واجهوني بيهم وبالرجالة وعزمي، ليه كده يا هاني سرحان، أنا حبيبتك من أول عمل لك الأب ‏الروحي ده أنا والمنباوي كنا بنكلم نفسنا من اللي عملته في الحاج أحمد كمان بتقلب الناس عليا من حبهم لحسن ما أنت دراكولا الدراما ‏مش أنا اللي سميتك كده، ياجماعه هو هاني كده يصعب عليه حد يفضل محبوب في شخصياته أو عايش ده أسلوب حياة، يعني تكلمني تصالحني ‏وبعدها تروح تطلعها ندلة هاه هاتدافع عني بعمايلك دي ولا أتكلم أنا.. هو كل حاجة من ورايا كده قفايا ورم يا ابني".‏

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