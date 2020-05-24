ميرنا وليد - بيروت - توجّهت الممثلة اللبنانية ​زينة مكي​ بالتهنئة للجمهور بمناسبة عيد الفطر المبارك، اذ انها كتبت على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "ينعاد عليكن يا رب بالصحة و السلامة..انشاالله تخلص هالايام الصعبة و نصير نتذكرها و نضحك انشاالله هالعيد يجيب معو كل الخير يا رب".

يشار إلى أن زينة شاركت في الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي" الذي ضم معتصم النهار، فاليري أبو شقرا، إلسا زغيب، جو طراد، نادين خوري، ليليان نمري، اضافة الى كارمن لبس، وسام صباغ، وسام بريدي، ميشال وهبي، شربل زيادة، سينتيا سامويل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زينة مكي: "انشاالله تخلص هالايام الصعبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.