إميليا كلارك تحلّ مكان آمبر هيرد والسبب جوني ديب

ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلام عالمية ان النجمة ​إميليا كلارك​ من الممكن ان تتولى دور البطولة بدلاً عن النجمة العالمية ​آمبر هيرد​ في الجزء الثاني من فيلم "​Aquaman​"، وذلك بسبب المشاكل القانونية الكثيرة بين آمبر وطليقها الممثل العالمي ​جوني ديب​.

على صعيد آخر اعترفت إميليا كلارك مؤخرا بحبها للممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، مشيرةً إلى أنه كان فتى أحلامها ولايزال إلى اليوم.

وقالت كلارك إنها أغرمت به بعد مشاهدتها فيلم "التيتانيك" الذي قام ببطولته دي كابريو، مضيفةً أنها لا تتصور أن أية فتاة لم تقع في حب بطل تيتانيك.

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