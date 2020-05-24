نادية الجندي توجه رسالة مؤثرة لرجاء الجداوي

ميرنا وليد - بيروت - بعد انتشار خبر إصابة الممثلة القديرة رجاء الجداوي بفايروس كورونا توجه إليها عدد من الفنانين والممثلين بالدعاء لها بالشفاء العاجل ومن بين الرسائل التي وصلتها، رسلة نادية الجندي التي كتبت لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "صديقتي الغالية رجاء الجداوي تمنياتي لكِ بالشفاء العاجل ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة يارب يشفيها شفاءً لا يغادر سقماً".
ويشار الى أن الممثلة رجاء الجداوي دخلت صباح اليوم الى المستشفى بعد ارتفاع في درجة حرارة جسمها وهي الآن في غرفة منعزلة منعاً لانتشار فايروس كورونا.
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