بعد رجاء الجداوي.. فنان جزائري يصاب بالكورونا

ميرنا وليد - بيروت - أكدت مصادر مقربة من الفنان الجزائري ​حكيم دكار​، إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه على الفور تم إدخاله الى قسم الحجر الإلزامي في مستشفى قسنطينة شرقي البلاد فجر يوم الأحد ومنع الدخول الى غرفته منعاً لانتشار فايروس كورونا المستجد.

وطمأن كتاب وفنانون جزائريون بأن وضع الفنان مستقر، وهو يحظى حاليا برعاية طبية خاصة في المستشفى الحكومي المتخصص لمعالجة مرضى فايروس كورونا في ولاية قسنطينة الجزائرية.

يذكر أن الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ قد أصيبت أيضا بالفايروس ونقلت صباح اليوم الى المستشفى لتلقي العلاج وأثارت قلق محبيها.



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