عارضة ممنوعة من الجلوس 6 أشهر بسبب عملية تجميل فاشلة (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أجرت العارضة الهندية شيلبا سيثي عملية تجميل فاشلة لتغيير منحنيات جسدها، لكن نتائجها جاءت وخيمة عليها، إذ أصبحت ممنوعة من الجلوس لمدة 6 أشهر.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن عملية التصحيح الفاشلة التي أجرتها العارضة الهندية البالغة من العمر 25 عامًا كلفتها ما يقارب الـ 60 ألف دولار أميركي، ولكن خطأ الجراحة التي تورطت به سيكلفها الخضوع إلى ثلاث عمليات جراحية جديدة كلفتها 50 ألف جنيه إسترليني (60830 دولارًا).

وكانت العارضة قد أنفقت ما يقارب الـ 10 آلاف دولار على عملية رفع مؤخرتها، لكنها أرادت الخضوع لعملية أخرى غير أنها فشلت وكانت نتائجها وخيمة، وعلى إثر ذلك أصبحت ممنوعة من الجلوس لمدة 6 أشهر.

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وسمعت شيلبا سيثي التي يتابعها حوالي 1.2 مليون متابع على إنستغرام، لأول مرة عن ما يسمى بـ "شد المؤخرة البرازيلي"، حيث يتم نقل الدهون من الخصر إلى الأرداف لتعزيز الحجم والاستدارة عندما كانت تبلغ من العمر 20 عامًا. ووفرت ما يصل إلى 10000 دولار (8200 جنيه إسترليني) المطلوبة لإجراء الإجراء العملية في ميامي.

وقالت: "الأمور سارت بشكل خاطئ وبسرعة". وأضافت: "اخترت طبيبي بناءً على ما اكتشفت لاحقًا أنه مراجعات مزيفة". "كانت هذه الجراحة الأولى فاشلة ، وكان لدي مضاعفات مباشرة بعد الإجراء".

وأكملت: "كنت أشعر بضيق في التنفس، وشعرت بألم حاد في ساقي، وأنها اكتشفت ثقافة الخداع في تجارة الجراحة التجميلية".