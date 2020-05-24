شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة حلوة بيكم.. هكذا ردت يسرا على تهنئة الجمهور بنجاح "خيانة عهد".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة يسرا، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بصور من وراء كواليس تصوير الحلقة الأخيرة من مسلسلها "خيانة عهد"، عبرحسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، منذ قليل، للرد على تهنئة أصدقائها وجمهورها بنجاح المسلسل الذي عرض في السباق الرمضاني.

وكتبت يسرا: "كل عيد وأنتم طيبين وبخير وبصحة وسعادة وراحة بال يا حبايبي.. سعادتي متتوصفش لوجودي معاكم السنة دي في رمضان.. بشكر من كل قلبي كل واحد قال كلمة حلوة في حقي وحق كل صناع المسلسل، ربنا ما يحرمني من حبكم ولا من وجودكم فحياتي.. الحياة حلوة بيكم".

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "خيانة عهد" شنق خالد سرحان بتهمة قتل زوجته عبير صبري وسجن حلا شيحة بعد إثبات مشاركتها فى قتل ابن يسرا، وحبس جومانا مراد لمشاركتها فى نفس الجريمة، إضافة إلى غيرها من التهم التى ضمها ماضيها الأسود.

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كما شهدت الحلقة استعادة يسرا لحياتها بعدما أخذت حق ابنها وانتقمت له ولنفسها من كل من تعرض لها بالأذى في حياتها، واستطاعت أن توفق بين ابنة أخيها هنادي مهنا وبين الطبيب الذي كان يعالج ابنها حيث قامت بخطبته لها، فيما ساعدت ندى حبيبة تيام قمر في التقرب من بعضهما ومصارحة بعضهما بحبهما وعادت حياة عهد سعيدة كما كانت.

وعادت يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.