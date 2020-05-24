شكرا لقرائتكم خبر عن خليك في البيت.. تعرف على خريطة حفلات نجوم الغناء "أون لاين" فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الشعوب من كل عام بحلول عيد الفطر المبارك، وكعادتهم دائما يفضلون حضور الحفلات الغنائية لأشهر نجوم الطرب والغناء في الوطن العربى، ولكن هذا العام اختلف هذا الامر في ظل وجود فيروس كورونا، الذى تسبب فى منع إقامة مثل هذه الحفلات للحفاظ على التباعد الاجتماعي، لمواجهة تفشى هذا الوباء، ولكن كما يقال "لا يأس مع الحياة"، فقررالعديد من نجوم الغناء إقامة حفلات بشكل "أون لاين" عن طريق بث مباشر من خلال موقع اليوتيوب وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، ونرصد لكم من خلال هذا التقرير خريطة حفلات هذه النجوم خلال أيام عيد الفطر المبارك



تامر حسنى

أول أيام عيد الفطر

يقدم النجم تامر حسني حفلا غنائيا اليوم حفل أول أيام عيد الفطر على مسرح الصوت والضوء بأهرامات الجيزة والمقرر بثها عبر قناة ON في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

كما يقدم القيصر كاظم الساهر حفلا غنائيا اليوم أيضا أول أيام عيد الفطر عبر قناة المجمع الثقافي الإماراتي على موقع يوتيوب فى تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة و8 مساءً بتوقيت الإمارات.

كما تذيع قناة يوتيوب التابعة لوزارة الثقافة المصرية حفلا غنائيا للمطرب عاصي الحلاني اليوم أول أيام العيد، في تمام الساعة التاسعة مساء.



انغام

ثانى أيام عيد الفطر

يحيي كلا من الفنان حميد الشاعري وهشام عباس ومدحت صالح حفلًا غنائيًا في ثاني أيام عيد الفطر من حديقة الأزهر في تمام الساعة 10 مساءً وتذاع على قناة Cbc.

كما يُحيي النجم حسين الجسمي حفلا غنائيا ثاني أيام عيد الفطر عبر قناة المجمع الثقافي الإماراتي على يوتيوب في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة و8 مساءً بتوقيت الإمارات.

كما يقدم المطرب ماجد المهندس ثاني أيام عيد الفطر حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

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كما تذيع قناة اليوتيوب التابعة لوزارة الثقافة المصرية حفلا غنائيا للنجم وائل جسار في ثانى أيام عيد الفطر في تمام الساعة التاسعة مساء



كاظم الساهر



حسين الجسمى

ثالث أيام عيد الفطر

وتحيى النجمة أنغام، فحلا غنائيا في ثالث أيام عيد الفطر، على مسرح الصوت والضوء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والتي ستذاع على قناة Dmc.

ويحيي الفنان محمد عبده حفلا غنائيا في ثالث أيام عيد الفطر "أون لاين" بالمملكة العربية السعودية في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

كما تحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا في ثالث أيام عيد الفطر والتي ستحييه خلال قناتها الخاصة عبر موقع يوتيوب في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

كما تذيع قناة يوتيوب التابعة لوزارة الثقافة المصرية حفلا غنائيا للقيصر كاظم الساهر في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.



نجوى كرم

ولم ينتهى العيد بهذا الشكل ولكن معنا 3 حفلات أخرى سيتم احيائها، وهى حفل النجم راشد الماجد يوم الأربعاء الموافق 27 مايو، وحفل النجمة اللبنانية نجوى كرم يوم الخميس الموافق 28 مايو من خلال أحدى المنصات الاجتماعية، ويختتم هذه الحفلات الكينج محمد منير، من خلال احياؤه لحفل غنائى يوم الجمعة الموافق 29 مايو الحالي.