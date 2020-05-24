شكرا لقرائتكم خبر عن غالية بن علي تهنئ المسلمين بعيد الفطر على طريقتها الخاصة..ماذا أهدتهم؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت المطربة التونسية غالية بن علي، المسلمين بقدوم عيد الفطر المبارك، كما شاركت جمهورها مقطع فيديو لأغنية وصفتها بالمبهجة قالت إنها ستنشرها كاملة في موعد لاحق.

وغردت المطربة التونسية غالية بن علي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد :"لأن اليوم أول يوم عيد ولأن الأغنية مبهجة، أحببت أن أشارككم في هذا الحظر، القليل من روحها حتى يحين موعد نشرها كاملة فنخلق لنا يومها عيدا آخر.. عيد مبارك".

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وتبدأ الأغنية التي نشرتها بكلمات :"دع عنك من راحوا ودع من ودعك دع فيك من جاؤوا ومن ظلوا معك ما أضيق الكون الفسيح بدون أن تهوى وإن كانوا معكم ما أوسعك".

وفي وقت سابق، أطلقت المغنية التونسية - البلجيكية غالية بن علي ألبوما جديدا، حمل عنوان "آذان"، حيث يعتبر الألبوم التاسع في مسيرتها الفنية خلال 20 عاما. ويضم ألبوم أذان 13 أغنية،

وأشارت غالية بن علي أن ألبومها الجديد يحتوي على حكايات مختلفة، حيث يبدأ بقصيدة "تونس" للشاعر المصري عماد فؤاد إلى جانب مجموعة من القصائد العربية كان بعضها من الإرث الأدبي العربي الغني، خاصة الإرث الإسلامي الصوفي، حيث يضم الألبوم أغنية "ترياق" للشاعر الفارسي شهاب الدين السهروردي، وأغنية "رأى البرق شرقياً" للشاعر محيي الدين بن عربي، وأغنية "جاء رسول" للشيخ القوصي.