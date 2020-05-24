شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا..على قاسم يعزل نفسه ويطلب من المخالطين العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكدت خلال الساعات الأخيرة، إصابة النجمة الكبيرة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونقلها لمستشفى العزل الصحي في الإسماعيلية، وسرعان ما سادت حالة من الذعر والقلق داخل طاقم عمل مسلسل لعبة النسيان الذي شاركت في بطولته وعرض خلال السباق الرمضاني المنصرم.

وسرعان ما أعلن الفنان على قاسم، خضوعه للعزل الصحي المنزلي بعد مخالطته للنجمة رجاء الجداوي، اثناء مشاركتهما بعض المشاهد في المسلسل، ونشر استوري عبر حسابه بموقع انستجرام، قائلاً "بتمني السلامة للفنانة رجاء الجداوي، ربنا يطمنا عليها، أنا حعزل نفسي بغض النظر عن نتيجة الاختبار، وياريت أي حد تعامل عن قرب معايا أو مع واحد من فريق عمل مسلسل لعبة النسيان، يحاول يعزل نفسه على قد ما يقدر وأن شاء الله الأيام دي تعدى علي خير".

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وكان آخر المخالطين للفنانة رجاء الجداوى، كلا من: دينا الشربيني، ومحمود قابيل، إنجى المقدم، أسماء جلال، على قاسم، اية سماحة، وعدد آخر من الفنانين والعمال، بخلاف مخالطة هؤلاء لأقاربهم وأصدقائهم

ينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان ويذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس".