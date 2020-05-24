عمرو دياب في ورطة بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعيش الجمهور حالة من الترقب بعد الإعلان عن إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، لتشير الأنباء بعد ذلك بأن الفنان عمرو دياب سيكون على موعد لإجراء تحاليل كوفيد-19 برفقة زوجته الفنانة دينا الشربيني لأن الأخيرة خالطت زميلتها الجداوي.

وذكرت المعلوماات أن دينا الشربيني كانت برفقة رجاء الجداوي قبل أيام قليلة خلال كواليس تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسلهما المشترك "لعبة النسيان" وهو ما يرفع احتمال إصابتها بعدوى الفيروس خاصة أن هناك مشاهد جمعت الفنانتين وكانت تحتوي على بعض "القبلات".

وتصدر عمرو دياب ودينا الشربيني مواقع التواصل الاجتماعي فور الإعلان عن إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، وتمنى المتابعون أن لا تنتقل العدوى للثنائي، في الوقت الذي ستخضع فيه الشربيني ودياب للفحوصات والحجر الصحي للوقاية من كورونا.

وقال متابعون:" رجاء الجداوي جالها كورونا وهي كانت بتمثل من يومين مع دينا الشربيني اللي هي مرات عمرو دياب ومع احمد داوود اللي هو متجوز علا رشدي اللي هي بتصور مسلسل بـ١٠٠ وش مع نيلي كريم ومسلسل ونحب تاني ليه اللي طالعه فيه مع يياسمين عبد العزيز اللي هي مرات احمد العوضي اللي هو بيمثل مع امير كرارة".

وقال مخرج "لعبة النسيان":" عزلت نفسي بالمنزل بعد خبر إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، وبحكم العلاقة القوية بين الفنانة دينا الشربيني والنجم عمرو دياب فإن خطر انتقال الفيروس للهضبة أصبح قويًا إذا كان قد التقى بدينا الشربيني خلال اليومين الماضيين".

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كما سيخضع جميع فريق أسرة مسلسل لعبة النسيان، إنجي مقدم والفنان القدير محمود قابيل وعلي قاسم وأسماء أبو اليزيد الذين كانوا على تواصل مباشر بالفنانة رجاء الجداوي في الحلقات الاخيرة من العمل، وذلك لأخذ مسحة لتحليل فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت أسرة الفنانة رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، إصابة الفنانة بفيروس كورونا ونقلها إلى مستشفى العزل بمنطقة أبوخليفة بمدينة الإسماعيلية، شرقي مصر. وفي أول تعليق لها بعد اصابتها بالفيروس، قالت الجداوي:"أنا تعبانة وسيبوني في حالي".

وتقيم الجداوي حاليا فى غرفة عناية مركزة مخصصة للعلاج من فيروس كورونا، ولم يتحدد بعد السبب الرئيسي وراء إصابتها بالفيروس، ويتواجد حاليا مع الفنانة المصرية في المستشفى ابنتها الوحيدة أميرة التي سيتم الإعلان عن نتيجة مسحتها اليوم.