الجمهور السوري يختار أفضل الممثلات في دراما 2020 (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

بعد انتهاء الموسم الدرامي والمسلسلات التي تتنافس في شهر رمضان المبارك، بات الجمهور يستطيع تكوين فكرة عن نجومه ونجمات الأعمال التي جذبته لمتابعتها على مدار ثلاثين حلقة تلفزيونية، قدم خلالها صناع الدراما جهودهم للفوز برضا الجمهور وإعجابه لحصد المراكز الأولى بالمتابعة والحصول على أرقام عالية في المشاهدات.

وليس خافياً على أحد ماخلفه فيروس كورونا المستجد من أزمات في الجانب الفني حيث أدت الإجراءات المتبعة في عدد من دول العالم ومنها في سوريا ولبنان إلى إيقاف تصوير مجموعة من الأعمال للوقاية من انتشار الفيروس والتخفيف من حدة الجائحة العالمية، الأمر الذي أدى إلى خروج عدد ليس بالقليل من النجوم والممثلين من السباق الدرامي للعام الجاري. لكنه وبأي حال كان أمام الجمهور مجموعة من الأعمال تضمنت نجوماً وابطالا أحبهم الجمهور وأحبّ أداءهم وشخصياتهم معتبراً أنهم نجحوا في تقديمها.

كاميرا فوشيا جالت في شوارع العاصمة السورية دمشق متسائلة عن أكثر النجمات والممثلات السوريات اللواتي استطعن أن يقنعن الجمهور ويدخلن قلبه وذاكرته من خلال إقناعه بأدائهنّ وخياراتهنّ بالنسبة للأعمال التي قررن المنافسة من خلالها في شهر رمضان للعام الجاري.

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تفاوتت الآراء بين من التقتهم "فوشيا" مع تميز للفنانتين جيني إسبر ورنا شميس اللتان استطاعتا أن تقنعا الجمهور وكانتا الإجابتان الأبرز لمعظم من التقتهم "فوشيا".

قدمت جيني إسبر أكثر من عمل خلال العام الجاري فتصدت لبطولة مسلسل "يوماً ما" بشخصية "هزار" التي تتوه عن عائلتها وتعيش في بيئة الغجر لتتحدث مثلهم وتصبح منهم وتهتم بقراءة الطالع ليصبح عملها ومهنتها قبل ان تلتقي عائلتها من جديد.

وشاركت كذلك في بطولة كل من "هواجس عابرة" و "حرملك2" وببعض لوحات المسلسل الكوميدي "ببساطة2" بينما شاركت رنا شميس في مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" بشخصية المحامية "ديالا" التي تنضح بالشر وبالأذى في سبيل تحقيق غاياتها ومصالحها الشخصية. واستطاعت أن تؤثر في الجمهور بكرهه للشخصية منطلقا من إتقانها لأدائها، الأمر الذي دفعه إلى التعبير عن سعادته عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندما تلقت صفعة على وجهها من زوجها "يوسف- لجين إسماعيل" في إحدى مشاهد العمل.