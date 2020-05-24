شكرا لقرائتكم خبر عن ادعوا لرجاء.. هنا تعالج الفنانة القديرة بالغرفة 212 بعزل الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية. ويقدم ”الخليج 365”، فيديو يرصد تفاصيل إصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ادعوا لرجاء.. هنا تعالج الفنانة القديرة بالغرفة 212 بعزل الإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.