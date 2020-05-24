شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مشاكلها القضائية.. إميليا كلارك بدلاً من آمبر هيرد في الجزء الجديد من Aquaman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن احتمالية استبعاد النجمة آمبر هيرد، من بطولة الجزء الثاني من سلسلة أفلام الأكشن والخيال العلمي aquaman، بعد مشاكلها القضائية التي شهدتها الفترة الأخيرة وتورطها في قضايا عنف منزلي مع زوجها السابق النجم العالمي جوني ديب.

ووفقاً للتقارير التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، فإن النجمة العالمية إميليا كلارك، المرشحة الأقوى للدور الجديد في حين استبعاد آمبر هيرد من بطولة الجزء الجديد، بعد ترشيحات من بطل الفيلم "جايسون موموا"، الذي يربطهما علاقة صداقة قوية منذ مشاركتهما معاً في الموسم الأول من مسلسل Game of thrones.

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أميليا كلارك وآمبر هيرد

ودشن عدد كبير من المشاهدين حملة لطرد هيرد من بطولة فيلمها الجديد Aquaman 2، بداية شهر فبراير الماضي، بعد تورطها في اعتدائها على زوجها السابق جوني ديب بالضرب، وانتشار مقطع صوتي لها يثبت صحة ادعاءات جوني ديب، وحصد أكثر من 200 ألف توقيع خلال أيام قليلة أنداك.

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قد نشرت التعليق الصوتي الذي حصلت عليه من مصادر مقربة من الممثلة آمبر هيرد، يثبت اعتداءها بالضرب على جوني ديب، اثناء زواجهما عام 2015، وقذفه بالأواني والمزهريات التي أحدثت أصابات في جسده.

ووفقاً للتسجيل الصوتي، يظهر فيه اعتراف ضمني للممثلة وهي تقول "اللعنة يا ديب كان يجب أن أضربك على وجهك بشكل مناسب، لكننى كنت أضربك، وفي الخلفية وهو يهرول كالأطفال"، وسرعان ما ربطت الصحيفة ذلك التسجيل بالحادثة التي تعرض لها ديب بعد شهر من زواجهما، حيث تم نقله للمستشفى في استراليا بعد اصابته في الاصبع بشكل كبير، وهو ما ترجح الصحيفة أنه الاعتداء بالضرب.