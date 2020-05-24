شكرا لقرائتكم خبر عن كاملة أبو ذكرى عن عصابة 100 وش: "ولاد ناس أوى وطيبين..اتشرفت بالشغل معاكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المخرجة القديرة كاملة أبو ذكرى، متعددة المواهب، عن سعادتها بالنجاح الكبير لمسلسل بـ"100" الذى عرض خلال موسم دراما رمضان 2020، وحقق نجاحا فنيا وجماهيريا رائعا، موجهة رسالة صغيرة على طاقم العمل وأفراد العصابة، قائلة: "ناس حلوة تهون التعب، العصابة ولاد ناس أوى وطيبين، اتشرفت بالشغل معاكم".

وكتبت المخرجة كاملة، عبر حسابها على فيسبوك: "لما ربنا يكرمك بناس حلوة تهون عليك التعب، وتخليك عايز ماتنامش عشان خاطرهم، العصابة ولاد ناس أوى وطيبين، ربنا كتب لينا النجاح على الأقل عشان نفرح قلوبكم الحلوة، اتشرفت بالشغل معاكم".



كاملة أبو ذكرى

من ناحية أخرى، بدأت أحداث الحلقة الثلاثين الأخيرة من مسلسل بـ100 وش بالتحقيق مع نجلاء "دنيا ماهر" وتأكيد أنها متورطة فى قضية النصب الخاصة بمكتب الزواج، وخلال التحقيق اعترفت نجلاء على جميع أفراد العصابة وعمليات النصب التى قاموا بها.

وفى المشهد الثانى، نجحت العصابة فى تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلى حساب عمر فى سويسرا ولكن نصب فتحى "مصطفى درويش "على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذى فتح لهم الحساب فى سويسرا.

وانتهت الحلقة بسفر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا وتزوج حمادة "إسلام إبراهيم" من حب عمره نادية شقيقه سكر، وتبلغ سكر العصابة بالتخطيط لعملية نصب جديدة فى سويسرا نصيب كل واحد ألف يورو.

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وعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة خلال موسم رمضان الدرامى، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى‪.