شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة عن مشاركتها شقيقتها هنا فى عمل: مش بحب تمثيل الاخوات مع بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة حلا شيحة، نفسى أجسد شخصية ملكة مصر "نفرتيتى"، ولكن أعملها من منظور نسائى أكثر ونتحدث فيها عن تاريخ مصر في هذه الحقبة الزمنية، كما أحلم بعمل أكشن في السينما.

وعن التمثيل مع شقيقتها هنا شيحة، أوضحت في حوارها مع ”الخليج 365”، أتمنى، ولكننا لم نفكر في هذا حتى الان، لكن طبعا لو في عمل حلو وقوى هيجمعنا أكيد هنشتغل مع بعض رغم انى مش بحب قصة الاخوات يمثلوا مع بعض لأن الناس بتكون شيفاهم أنهم أخوات في الحقيقة.

وشاركت النجمة حلا شيحة خلال الماراثون الرمضانى في مسلسل "خيانة عهد" وحققت نجاح كبير من خلال دورها، والعمل من بطولة يسرا، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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وشاركت حلا شيحة في شهر رمضان الماضى ، فى مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.