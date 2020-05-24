شكرا لقرائتكم خبر عن ربنا كبير يا روضة ماتخافيش.. حفيدة رجاء الجداوى: يارب منّ عليها بالشفاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت روضة هندى، حفيدة الفنانة القديرة رجاء الجداوى، عن حزنها لإصابة جدتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد – 19"، ونقلها عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى أبو خليفة للعزل والحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، طالبة الدعاء لجدتها بالشفاء.





ونشرت روضة، عبر حسابها على فيس بوك، صورتين لها مع جدتها خلال فترة الطفولة، صحبتها بدعاء: "بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شيء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التى وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليها بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيها جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته، وألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، وشافها عافها واعف عنا، واشملها بعطفك ومغفرتك، تولها برحمتك يا أرحم الراحمين يا شافى يا عافى يا مجيب.. الدعوات يا رب".





وكانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية. Advertisements



وقال مصدر طبى، بمستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية لـ"الخليج 365"، إن الفنانة رجاء الجداوى، وصلت إلى المستشفى فجر اليوم، وتم قياس درجة حرارتها، ووصلت إلى 37 درجة، أى انخفضت إلى درجتين ونصف، بعد وصولها المستشفى، مضيفا أن الفنانة رجاء الجداوى، تم حجزها فى الغرفة 212، فى الدور الثانى بالمستشفى، وهى غرفة عادية وحالتها لا تحتاج إلى عناية مركزة أو جهاز تنفس، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية مستقرة تمامًا.





وقالت أميرة، ابنة الفنانة رجاء الجداوى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنها فوجئت منذ يومين بارتفاع درجة حرارة والدتها 39.6 مئوية، وعلى الفور تم إجراء التحاليل المعملية، التى أثبت إيجابية فيروس كورونا (كوفيد-19) وعلى الفور أجرت اتصالات بوزيرة الصحة، التى نصحتها بدخولها الحجر الصحى بمستشفى أبو خلفية بالإسماعيلية، بدلًا من المستشفيات الخاصة.

أضافت أميرة، وهى الأبنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، أنها أجرت تحليل "PCR" لفيروس كورونا، وأثبتت نتائج التحاليل سلبية إصابتها بكورونا، ومن المقررأن تقوم بإعادة التحليل بعد أسبوع للتأكد من عدم إصابتها بكورونا، كونها مخالطة للفنانة رجاء الجداوى.