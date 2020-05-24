شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مقاطع من مسرحية " خيبتنا " لمحمد صبحي قبل عرضها اليوم لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض اليوم مسرحية " خيبتنا " للنجم محمد صبحي التي توقعت حرب الفيروسات بين دول العالم وثورات الربيع العربي لأول مرة الساعة العاشرة مساء علي TeN TV ليشاهد الجمهور ما نحن فيه حاليا وكيف تحول الخيال العلمي لحقيقة بانتشار فيروس کورونا (COVID-19) في العالم كله والحديث الدائرعن كونه مصنع وموجه وورائه جهة شريرة ودولة عظمى.

مسرحية " خيبتنا " كتبها النجم محمد صبحي عام 2004 وعقب عرضها اليوم ستعرض علي اليوتيوب مباشرة لتتاح المشاهدة لملايين من محبي مسرح النجم محمد صبحي ومسرحية " خيبتنا " كوميديا اجمع عليها الجمهور خلال عرضها لمدة عام ونصف " كامل العدد " وكل من يشاهدها يخرج بطاقة ايجابية عن الانتماء للوطن والتضحية من أجله .

مسرحية "خيبتنا" تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات ميرنا زكرى وعبير فاروق وربيعة رفيع والوجه الجديد حازم القاضى.

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تتناول مسرحية "خيبتنا" ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات الذي يتنبأ بحرب فيروسات بين القوي العظمي في العالم .

"خيبتنا" مسرحية صريحة فيها دعوة لقراءة التاريخ ومعرفة الماضى لرسم المستقبل بطاقة إيجابية عالية، لأن الإنسان بدون وطن يصبح مشتتا، لأننا نجاة للوطن والوطن لنا نجاة".