شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير عن ذكرياته فى العيد : كنت بروح القرافة وأوزع كحك (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المطرب سعد الصغير جمهوره بحلول عيد الفطر المبارك، ووجه رسالة لقراء ”الخليج 365”، قال من خلالها "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد على الجميع.

وقال الصغير من خلال فيديو خاص لـ"الخليج 365"، إنه يتذكر فى صغره ذهابه إلى القرافة ومنطقة السيدة عائشة والسيدة نفيسة ومعه شنطة للحصول على أشياء يتم توزيعها فى هذا اليوم مثل الكحك وغيره على حد وصفه.

وأضاف سعد قائلا : "أنه حاليا حريص كل عيد على زيارة والدته وقراءة الفاتحة لها، مشيرا إلى أنه أجازة من إحياء الحفلات نظرا للظروف الصعبة التى نمر بها وانتشار فيروس كورونا .

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وكان المطرب سعد الصغير قد نفى الأخبار التى انتشرت عن إصابته بفيروس كورونا قائلا فى فيديو خاص : هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة ولا أعانى من فيروس كورونا وصحتى زى الفل.

ونافس سعد الصغير فى سباق دراما رمضان المنقضى بمسلسل "ولاد إمبابة" وشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم فريدة سيف النصر ولطفى لبيب وأحمد شيبة وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزى وهانى الأسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى.

وشارك سعد الصغير مؤخراً فى بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد ومايا دياب ومن إخراج أشرف زكى، والذى يعتبر هذه الخطوة مهمة فى مشواره الفنى خاصة أنه قليل فى أعماله المسرحية، حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك فى عمل مسرحى فى العراق ومشاركته فى أحد عروض مسرح مصر.