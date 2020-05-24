شكرا لقرائتكم خبر عن شياطين بدون سلاسل.. أشهر أدوار الشر فى مسلسلات رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد موسم مسلسلات رمضان 2020 بروز العديد من الفنانين فى أدوار الشر، مثل مسلسل الاختيار، الذى يجسد قصة بطولات الشهيد الأسطورة أحمد منسى، والتكفيرى هشام عشماوى، ومسلسل البرنس للنجم محمد رمضان، ومسلسل خيانة عهد للنجمة يسرا، ومسلسل لما كنا صغيرين بطولة النجم محمود حميدة، والنجم خالد النبوى.

وعلى الرغم من أن الشخصيات التى تجسد أدوار الشر فى المسلسلات دائما ما يلاحقها غضب الجمهور، إلا أن نجوم الدراما مصر، أبدعوا فى تجسيدها ببراعة، دفعتهم الجمهور للتعبير عن كرهه لهذه الشخصيات، ناهيك عن تلقى بعضهم تهديدات بالقتل.

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الفيديو التالى يرصد أقوى وأكثر شخصيات الشر تأثيرا فى دراما رمضان.