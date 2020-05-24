شكرا لقرائتكم خبر عن وائل عوني : تجسيدي شخصية بطل في جيشنا المصري بـ"الاختيار" شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان وائل عوني في مسلسل " الاختيار " للنجم أمير كرارة وقدم شخصية البطل خالد حراز سائق المدرعة التى كان يركبها القائد أحمد منسى .

وأوضح عوني لليوم السابع أن البطل خالد حراز كان يحب المداهمات التى يخوضها مع القائد منسى وكان أحد أبطال ملحمة البرث و فى الطريق الى البرث خاض عدة مداهمات وفي يوم الموقعة انفجرت إحدي السيارات المفخخة اثناء المعركة مما أدى لفقد عينه اليمنى وإصابات فى الرأس .



وائل عوني

وأشار أيضا : كنت سعيد جدا بمشاركتى فى عمل درامى يحكى عن ملحمة مصرية صميمة وعن قائد من قوات الصاعقة المصرية وهو العقيد أركان حرب أحمد المنسى الذى استشهد خلال موقعة كمين البرث في رفح شمال سيناء وسعادتي أكثر أنني مثلت شخصية هذا البطل وهو احد الناجين من المعركة وكنت سعيد جدا بذلك لأنى فقد شعرت في التصوير أنني مجند حقيقي في الجيش المصري ولذلك أشكر صناع هذا العمل وعلي رأسهم المخرج بيتر ميمى مخرج العمل وخيرى سالم مخرج منفذ العمل ومخرج الوحدة الثانية وحسين عسر مدير التصوير وكل القائمين على العمل من فنيين وخلافه وأشكر المنتج الكبير تامر مرسى على هذا العمل الرائع .

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أما مشاركتى فى مسلسل "رجالة البيت" فكم أنا سعيد جدا بهذا العمل لأنني أشارك مع نجوم في الكوميديا مثل احمد فهمى واكرم حسنى وبيومى فؤاد وويزو وعارفة عبد الرسول ورغم ظهوري كضيف شرف إلا انه كان ظهور مميز كما أكد لي الكثير من الذين شاهدوا العمل وقد زادت فرحتى عندما رأيت ان منصة "واتش ات" استخدمت مشهد لي كإعلان لها والمشهد يجمعني ببيومي فؤاد .