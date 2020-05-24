بعد إصابة رجاء الجداوي بـ"كورونا".. علي قاسم: "ربنا يطمنا عليها وحعزل نفسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تمنى الفنان علي قاسم، الشفاء والسلامة للفنانة رجاء الجداوي، التي تم الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكتب علي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وصفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "بتمني السلامة للفنانة رجاء الجداوي، ربنا يطمنا عليها. أنا حعزل نفسي (بغض النظرعن نتيجة الاختبار)".

Advertisements

وتابع "ياريت أي حد تعامل عن قرب معايا أو مع واحد من فريق عمل مسلسل لعبة النسيان يحاول يعزل نفسه، وان شاء الله الأيام دي تعدي على خير".

جدير بالذكر أن علي قاسم شارك في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة رجاء الجداوي، وتم عرض العمل خلال شهر رمضان المنقضي.