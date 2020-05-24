يسرا مهنئة جمهورها بالعيد: "الحياة حلوة بيكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة يسرا، على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت يسرا صورة لها أخرى تجمعها بباقي صنّاع مسلسلها الرمضاني "خيانة عهد"، معلقة "كل عيد وأنتم طيبين وبخير وبصحة وسعادة وراحة بال يا حبايبي.. سعدتي متتوصفش لوجودي معاكم السنة دي في رمضان".

وتابعت "بشكر من كل قلبي كل واحد قال كلمة حلوة فحقي وفحق كل صناع المسلسل.. ربنا ما يحرمني من حبكم ولا من وجودكم فحياتي.. الحياة حلوة بيكم".

"خيانة عهد" شارك في بطولته بيومي فؤاد، حلا شيحة، جومانا مراد، خالد سرحان، سلوى عثمان، تيام مصطفى قمر، رمزي العدل، هنادي مهنى، إخراج سامح عبدالعزيز.